Генсек НАТО выразил сожаление из-за санкций США против Турции
Валерия Исполатова
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление из-за санкций США против Турции, передает РИА «Новости».
«Я сожалею что мы находимся в той ситуации, когда страны НАТО должны накладывать друг на друга санкции», — сказал он.
Столтенберг напомнил, что ранее он уже выражал обеспокоенность из-за решения Турции закупить российские системы С-400.
По его словам, это «национальное решение», но российское вооружение не может быть интегрировано в системы НАТО.
Ранее минфин США ввел санкции против Турции за покупку у России зенитных ракетных систем С-400.
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