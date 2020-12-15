Генсек НАТО выразил сожаление из-за санкций США против Турции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление из-за санкций США против Турции, передает РИА «Новости».

«Я сожалею что мы находимся в той ситуации, когда страны НАТО должны накладывать друг на друга санкции», — сказал он.

Столтенберг напомнил, что ранее он уже выражал обеспокоенность из-за решения Турции закупить российские системы С-400.

По его словам, это «национальное решение», но российское вооружение не может быть интегрировано в системы НАТО.

Ранее минфин США ввел санкции против Турции за покупку у России зенитных ракетных систем С-400.

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