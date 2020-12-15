Лавров: Москва сожалеет о позиции ЕС в отношении косовских сербов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва сожалеет о позиции Евросоюза в отношении косовских сербов, передает РИА «Новости».

«Мы сожалеем, что Евросоюз не может добиться от Приштины выполнения договоренностей, особенно по вопросу создания Сообщества сербских муниципалитетов Косово», — сказал министр.

Он также отметил, что такое поведение Брюсселя демонстрирует беспомощность перед подходами Приштины и не украшает «европейских коллег».

Лавров призвал в полной мере осознать ответственность за выполнение договоренностей, которые были заключены при посредничестве Евросоюза.

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