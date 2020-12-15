Песков отменил брифинги для СМИ из-за подготовки пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие два дня брифингов для СМИ не будет из-за подготовки к большой пресс-конференции главы государства Владимира Путина, передает РИА «Новости».

«Готовимся к пресс-конференции», — сказал представитель Кремля, комментируя отмену брифингов.

Как правило, Песков каждый будний день проводит брифинги со СМИ в формате конференц-коллов.

Пресс-конференция Путина состоится 17 декабря.