Представители Боснии и Герцеговины отказались от встречи с Лавровым

Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за его позиции по Дейтонскому соглашению, передает телеканал Federalna.ba.

По словам Комшича, все действия Лаврова — это «сигналы от страны, которую он представляет».

Члены президиума отметили, что поддержка российским министром резолюции о военном нейтралитете Республики Сербской — противоречит тому, что подобные решения могут принимать только центральные власти Боснии и Герцеговины.

Комшич и Джаферович также возмутились отсутствием флага Боснии и Герцеговины на встрече Лаврова и председательствующего члена президиума от сербов Милорада Додика.

Члены президиума подчеркнули, что заявления Лаврова по Дейтонскому соглашению противоречат позиции Сараево.

Ранее глава МИД России заявил, что Дейтонское соглашение является основой функционирования Боснии и Герцеговины как государства. Москва, по словам Лаврова, полностью поддерживает основополагающие Дейтонские постулаты.