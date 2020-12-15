Песков заявил об отмене брифингов для СМИ из-за пресс-конференции Путина
Елизавета Мележенкова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни его брифингов для журналистов не будет. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что их отмена связана с подготовкой к большой пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.
Как стало известно ранее, ежегодная итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря и начнется в 12.00. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево.
Мероприятие проводится регулярно с 2001 года.
— Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 17 декабря