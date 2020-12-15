Песков заявил об отмене брифингов для СМИ из-за пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни его брифингов для журналистов не будет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что их отмена связана с подготовкой к большой пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.

Как стало известно ранее, ежегодная итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря и начнется в 12.00. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево.

Мероприятие проводится регулярно с 2001 года.

— Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 17 декабря

— Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина