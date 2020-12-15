Лавров пригласил главу МИД Боснии и Герцеговины посетить Москву
Елизавета Мележенкова
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пригласил главу МИД Боснии и Герцеговины Бисеру Туркович посетить Россию в грядущем году. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что визит будет приурочен к юбилею дипломатических отношений между Россией и Боснией и Герцеговиной. Так, в 2021 году им исполнится 25 лет.
В настоящий момент Лавров находится с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине.
Как стало известно ранее, члены президиума государства Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться с главой российского МИДа.
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