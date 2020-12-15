Лавров пригласил главу МИД Боснии и Герцеговины посетить Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пригласил главу МИД Боснии и Герцеговины Бисеру Туркович посетить Россию в грядущем году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что визит будет приурочен к юбилею дипломатических отношений между Россией и Боснией и Герцеговиной. Так, в 2021 году им исполнится 25 лет.

В настоящий момент Лавров находится с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине.

Как стало известно ранее, члены президиума государства Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться с главой российского МИДа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с главой МИД РФ