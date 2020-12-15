CNN: Трамп не намерен публично признать поражение на выборах

Президент США Дональд Трамп не собирается публично признавать поражение на выборах, несмотря на то, что коллегия выборщиков избрала Джо Байдена новым главой государства. Об этом сообщает CNN, со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

При этом некоторые советники Трампа отметили, что он в частном порядке признавал, что не останется в Белом доме на второй срок.

Приближенные к республиканцу считают, что уходящий лидер США примет участие в инаугурации Байдена.

3 ноября американцы проголосовали за нового президента США. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

В соответствии с двухступенчатой системой выборов президента США, 14 декабря в стране проголосовали выборщики. Итоги их голосования 6 января утвердит Конгресс США.

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