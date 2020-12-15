Джо Байден набрал уже больше 200 голосов выборщиков в ходе формального голосования 14 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на подсчеты американских телеканалов.

По их данным, у Байдена уже 203 выборщика против 181 у Дональда Трампа. Если ни один из выборщиков не проголосует вопреки воле избирателей, то Байден выиграет со счетом 306:232.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

В соответствии с двухступенчатой системой выборов президента США, 14 декабря в стране голосуют выборщики. Итоги голосования выборщиков 6 января утвердит конгресс США.

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