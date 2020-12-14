Эксперт: голосование выборщиков не изменит итоги выборов в США

Голосование членов коллегии выборщиков кардинально не изменит результаты президентских выборов в США. Такое мнение в интервью газете The Washington Post высказал юрист Бенджамин Гинсберг, который представлял интересы Джорджа Буша - младшего в 2000 году.

По словам эксперта, никакой возможности изменить результаты выборов уже нет.

Гинсберг отметил, что были случаи, когда выборщики вопреки своим обещаниям голосовали за какого-то другого кандидата.

Однако за всю историю таких выборщиков было не более 200, и чаще всего они голосовали за некоего третьего, не набирающего большое число голосов кандидата, «чтобы просто показать, что ни один из лидирующих кандидатов им не нравится».

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, но итоги до сих пор официально не оглашены. СМИ назвали победителем демократа Джо Байдена, но Трамп отказался признавать поражение. Действующий лидер считает результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированными. Он пытается оспорить их в суде.

В понедельник 14 декабря члены коллегии выборщиков приступили к голосованию, которое пройдет в административных центрах всех 50 американских штатов, а также в федеральном округе Колумбия.

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