Глава МИД России Сергей Лавров осудил санкции США против Турции, передает ТАСС.

По его словам, данные действия Вашингтона — это «очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных, односторонних принудительных мер», которыми США пользуются многие десятилетия.

Лавров отметил, что такое поведение не добавляет США авторитета на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества.

Ранее Минфин США ввел санкции против Турции за покупку у России зенитных ракетных систем С-400.

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