Лавров: РФ признает президента США в соответствии с американскими законами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва признает президента США в соответствии с американскими законами, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия руководствуется американскими законами в вопросе признания главы государства в США.

«Президент Соединенных Штатов признается в соответствии с законами этой страны. Из этого мы и будем исходить», — сказал Лавров.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, но итоги до сих пор официально не оглашены. СМИ назвали победителем демократа Джо Байдена, но Трамп отказался признавать поражение. Действующий лидер считает результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированными. Он пытается оспорить их в суде.

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