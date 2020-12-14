Лавров: РФ признает президента США в соответствии с американскими законами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва признает президента США в соответствии с американскими законами, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия руководствуется американскими законами в вопросе признания главы государства в США.
«Президент Соединенных Штатов признается в соответствии с законами этой страны. Из этого мы и будем исходить», — сказал Лавров.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября, но итоги до сих пор официально не оглашены. СМИ назвали победителем демократа Джо Байдена, но Трамп отказался признавать поражение. Действующий лидер считает результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированными. Он пытается оспорить их в суде.
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