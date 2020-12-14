CNN: Трамп поднял вопрос отставки генпрокурора США

Президент США Дональд Трамп поднял вопрос отставки генпрокурора США Уильяма Барра в ходе встречи с советниками в Белом доме в пятницу, 11 декабря. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал телеканалу источник, пока неясно, решит ли американский лидер уволить Барра перед истечением срока своих президентских полномочий. Но при этом глава государства серьезно настроен сделать это, о чем заявил на встрече с должностными лицами, указал источник. По его словам, Трамп был в ярости на встрече с советниками из-за того, что генпрокурор старался, чтобы федеральное расследование по налогам сына демократа Джо Байдена Хантера Байдена не стало достоянием общественности до президентских выборов, прошедших в ноябре.

Отмечается, что действующий глава Белого дома был также расстроен в связи с информацией о том, что Барр рассматривает уход из администрации до 20 января 2021 года.

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