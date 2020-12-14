Песков прокомментировал ситуацию в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за происходящим в Нагорном Карабахе, также он прокомментировал нарушение режима прекращения огня азербайджанской и армянской сторонами в Гадрутском районе.

Он отметил, что российские миротворцы взяли на себя дополнительную нагрузку при пресечении нарушения режима прекращения огня в регионе.

«Весьма оперативно осуществлялись контакты. Это вся информация, которую мы можем предоставить. Действительно, имеет место тревожная ситуация, но она была оперативно купирована», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Минобороны Армении заявило о нападении азербайджанских вооруженных сил на пост армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Гадрутском районе. Баку в ответ обвинила армянских военных в вооруженной провокации. В Ереване отвергли эти обвинения. Командующий российским миротворческим контингентом в регионе генерал-лейтенант Рустам Мурадов позже заявил, что обстановка в Гадрутском районе после вмешательства российских миротворцев стабилизировалась.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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