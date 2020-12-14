Песков оценил возможное закрытие ряда консульств США в России

Возможное закрытие генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке не испортит российско-американские отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Консульство – это предоставление визовых и консульских услуг. Эти услуги уже давно не предоставлялись на этих территориях. Если вы говорите в целом про отношения, то отношения это не испортит», – отметил Песков.

Ранее в связи с обострением эпидемиологической обстановки генконсульство России в Нью-Йорке закрылось на карантин. Затем СМИ сообщили, что американские власти могут закрыть дипмисии США в Екатеринбурге и Владивостоке.

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