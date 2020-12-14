Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

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Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших при ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Зеленский возложил цветы к памятному знаку «Воинам Чернобыля» и мемориальному кургану «Героям Чернобыля» в Киеве, указано в сообщении. Память погибших почтили минутой молчания.

14 декабря на Украине является Днем чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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