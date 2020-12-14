Трамп пока не будет вакцинироваться от COVID-19

Президент США Дональд Трамп пока не планирует вакцинироваться от COVID-19, но готов сделать это в соответствующее время. Об этом он пишет у себя в Twitter.

«Люди, работающие в Белом доме, должны получить доступ к вакцине несколько позже в рамках программы, если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую принимать вакцину, но надеюсь сделать это в соответствующее время» — говорится в сообщении.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что высокопоставленные представители всех трех ветвей власти США будут вакцинированы от COVID-19 в приоритетном порядке.

Как сообщалось, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции, за все время пандемии коронавирусом заразились более 16 млн американцев.

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