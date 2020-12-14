Гуайдо призвал граждан Венесуэлы выйти на акцию протеста
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал граждан страны выйти на антиправительственную акцию протеста 5 января. Об этом он написал у себя в Twitter.
«Я призываю граждан присоединиться к нам на улицах 5 января», — говорится в сообщении.
Акция протеста будет приурочена к дате начала новой сессии парламента страны, подчеркнул Гуайдо.
Парламентские выборы в Венесуэле прошли 6 декабря. По данным ЦИК, 67,6% голосов набирает проправительственный блок «Великий патриотический полюс». Представители оппозиции заявляют, что не намерены признавать достоверность результатов, которые огласят власти Венесуэлы.
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