Пресс-секретарь Пашиняна назвала «несерьезными» слухи об отставке премьера

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян прокомментировала слухи о его отставке. ОБ этом сообщает ТАСС.

По ее словам, данная информация является «несерьезной».

Она также подчеркнула, что такие слухи не нуждаются в опровержении.

«Новости об отставке настолько несерьезны, что не нуждаются в комментариях», — заявила Геворкян.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

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