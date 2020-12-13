Пресс-секретарь Пашиняна назвала «несерьезными» слухи об отставке премьера
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян прокомментировала слухи о его отставке. ОБ этом сообщает ТАСС.
По ее словам, данная информация является «несерьезной».
Она также подчеркнула, что такие слухи не нуждаются в опровержении.
«Новости об отставке настолько несерьезны, что не нуждаются в комментариях», — заявила Геворкян.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.
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