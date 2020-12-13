Захарова оценила глобальное сотрудничество перед лицом пандемии

Россия не видит глобальной консолидации усилий в мире перед лицом пандемии новой коронавирусной инфекции, однако взаимопомощь между странами существует, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее слова приводит РИА «Новости».

По словам Захаровой, глобального объединения сил для разработки вакцин и лекарств не произошло.

«Так или иначе каждый за себя. Это мы видим», – отметила представитель МИД.

Она подчеркнула, что после сообщений о регистрации вакцины от коронавируса Россия столкнулась с «лавиной дезинформации».

«С другой стороны, взаимная помощь есть, есть в общем-то такая хоть отдаленная, хоть не прямо глобальная, но все-таки история с так называемой «зоной водопоя»... Когда на водопой животные приходят, и они не нападают друг на друга», – добавила Захарова.

За все время пандемии в России выявлено более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, из них более 46 тысяч – с летальным исходом.

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