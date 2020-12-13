Захарова рассказала о летальных исходах от COVID-19 среди дипломатов

Многие российские дипломаты заразились коронавирусом нового типа, есть летальные исходы, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова приводит РИА «Новости».

«У нас есть, к сожалению, и летальные случаи, у нас большое количество людей болеет в наших посольствах», – отметила Захарова.

Она добавила, что на фоне пандемии российские посольства сократили очный консульский прием.

За все время пандемии в России выявлено более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, из них более 46 тысяч – с летальным исходом.

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