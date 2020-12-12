Висконсин отклонил иск Трампа с требованием о пересмотре результатов выборов

Суд в Висконсине отклонил иск действующего президента США Дональда Трампа с требованием о пересмотре результатов выборов в штате. Об этом сообщает РИА «Новости».

Судья Бретт Ладвиг отметил, что такое решение было принято, поскольку республиканец не смог предоставить весомые доказательства по своему иску.

«Поскольку истец не смог показать ясных нарушений директив местного законодательного собрания (по проведению выборов. — «Газеты.Ru»), его иск должен быть отклонен», — заявил он.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп попросил включить его в иск Техаса о пересмотре итогов выборов

— Генпрокурор США знал о расследовании против сына Байдена и намеренно молчал об этом

— Белый дом прокомментировал отказ Верхового суда рассмотреть иск Техаса