Украина выразила протест России из-за расширения списка санкций

МИД Украины выразил российской стороне протест из-за расширения санкционного списка в отношении страны. Об этом сообщает портал Корреспондент.net.

Ведомство уточняет, что украинская сторона решительно осуждает принятое правительством России решение о перечне физических лиц Украины, в отношении которых введены ограничительные меры.

Согласно заявлению министерства, Украина сохраняет за собой право принятия ответных мер.

Советник президента Украины Михаил Подоляк отметил, что данные ограничения никак не повлияют на украинских чиновников и политиков.

«У главы Верховной рады, наших депутатов на сегодня нет и не может быть никаких существенных интересов в России, которые могли бы пострадать от такого решения по санкциям», — заключил Подоляк.

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