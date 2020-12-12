Депутат Никонов объяснил свои слова о подаренных Россией землях Казахстана
Карина Казанцева
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Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в Telegram объяснил свои слова о том, что Россия подарила Казахстану земли.
«Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче «Большая игра», — написал Никонов.
Он еще раз выразил свои чувства в адрес братского народа Казахстана.
МИД Казахстана передал ноту России после слов Никонова о землях республики. Ранее депутат сказал, что «территория Казахстана - это большой подарок со стороны России».
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