Москва обвинила Вашингтон в подрыве стабильности в Западной Сахаре

Москва приветствует объявленное США соглашение о нормализации отношений между Марокко и Израилем, но подчеркивает, что односторонний шаг Вашингтона угрожает стабильности в регионе. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«Приветствуем достигнутое соглашение при том понимании, что оно будет способствовать скорейшему справедливому решению палестинской проблемы и оздоровлению общей обстановки в ближневосточном регионе», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В то же время в МИДе отметили, что «фактически в привязке к этому событию Вашингтон предпринял очередной односторонний шаг, угрожающий региональной стабильности».

Подчеркивается, что таким решением США подрывают общепризнанную международно-правовую базу западносахарского урегулирования, которая предполагает, что статус территории должен был определен через референдум.

10 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что Марокко и Израиль при американском посредничестве достигли нормализации отношений.

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