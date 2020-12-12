Нур-Султан передал Москве ноту после слов депутата о подаренных Россией землях

МИД Казахстана передал ноту депутату Госдумы России Вячеславу Никонову после его слов о подаренных Россией землях республики. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний… председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Никонова», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что такие «провокационные выпады» серьезно вредят союзническим отношениям Москвы и Нур-Султана.

МИД Казахстана также призвал Россию дать адекватную оценку произошедшему и впредь не допускать таких высказываний со стороны российских политиков.

Ранее Никонов заявил, что «территория Казахстана - это большой подарок со стороны России».

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