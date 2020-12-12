Белый дом прокомментировал отказ Верхового суда рассмотреть иск Техаса

Верховный суд США отказался обеспечить соблюдение конституции, отклонив иск штата Техас о пересмотре итогов президентских выборов. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

«Они уклонились, иначе не скажешь. Они прикрылись процедурными моментами. И они отказались воспользоваться данной им властью, чтобы добиться соблюдения конституции», — говорится в сообщении.

По ее словам, республиканцы доказали наличие «вопиющих нарушений» при голосовании, но это было проигнорировано.

Ранее Верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов.

До этого группа из 17 американских штатов заявила, что поддерживает иск Техаса в Верховный суд США с требованием отсрочки назначения выборщиков. В иске указано, что штаты Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин провели выборы с нарушениями, которые противоречат конституции страны. По мнению властей штатов, подавших иск, правила, по которым были проведены выборы, допустили возможность «масштабных нарушений» во время голосования.

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