Штаб Байдена назвал ожидаемым отказ Верховного суда принять иск Техаса

Отказ Верховного суда США рассмотреть иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона, оспаривавшего победу Джозефа Байдена на состоявшихся в стране президентских выборах, является предсказуемым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя демократа Майка Гуина.

«Верховный суд решительно и без промедлений пресек недавние атаки на демократические процедуры со стороны Дональда Трампа и его союзников. Это не стало сюрпризом: десятки судей, отвечающих за организацию голосования официальных лиц от обеих партий и сам генпрокурор Трампа отвергали его безосновательные попытки отрицать поражение на выборах», — говорится в сообщении.

Ранее верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов.

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