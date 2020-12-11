Генпрокурор США знал о расследовании против сына Байдена и намеренно молчал об этом

Генпрокурор США Уильям Барр знал о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына кандидата на пост президента от демократов Джо Байдена, но намеренно не говорил об этом, чтобы не оказывать влияния на результаты выборов, пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на близкие к вопросу источники.

Как сообщает издание, Барру было известно о следствии еще с весны, но он сопротивлялся давлению со стороны представителей Республиканской партии, которые призывали его обнародовать данные о расследованиях против обоих Байденов.

Ранее Хантер Байден заявил, что в отношении него инициировано расследование в штате Делавэр.

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