Лукашенко заявил о непростых временах для России
Елизавета Мележенкова
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Россию нацелено «острие атак» из-за границы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что для России сейчас непростые времена, и пожелал терпения президенту страны Владимиру Путину.
«Вы знаете, что мы всегда будем поддерживать, всегда Россию поддерживали», — заключил белорусский лидер.
Эти слова Лукашенко произнес на заседании Высшего евразийского экономического совета, которое состоялось в формате видеоконференции.
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