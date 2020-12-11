Пашинян поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Армения поблагодарила Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
«Мы благодарны за неоценимую помощь РФ в противодействии распространению пандемии и при парировании вызовов, с которыми мы столкнулись в этом году», — сказал он.
В Армении коронавирусом заразились 146 317, выздоровели 123 474, скончались 2 445 человек.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 70 млн заболевших, 49 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,5 млн человек с COVID-19.
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