В Кремле прокомментировали нападки на российскую вакцину от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал зарубежные нападки на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Некоторые страны и их фармацевтические компании прибегают к не самым лицеприятным методам, чтобы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины на мировой рынок», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также заявил, что в этом вопросе не должно быть конкуренции.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден назвал «лучом света» решение комитета FDA по вакцине Pfizer

— В США число умерших от коронавируса превысило потери во Второй мировой войне

— Разработчики вакцины «Спутник V» готовы поделиться технологиями с Францией