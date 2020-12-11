Байден назвал «лучом света» решение комитета FDA по вакцине Pfizer

Кандидат в президенты США Джо Байден, названный рядом СМИ избранным главой государства, отреагировал на решение экспертов рекомендовать одобрение экстренного применения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

«Рекомендация FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) одобрить вакцину Pfizer и BioNTech для экстренного применения стала лучом света в темные времена», — указано в письменном заявлении Байдена.

При этом политик отмечает, что «вакцины не равны вакцинации» и главным вызовом для США является обеспечение массовой вакцинации населения.

США занимают первое место в мире по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа. За все время пандемии в стране выявлено более 15,5 млн случаев COVID-19, из них более 291 тыс. — с летальным исходом.

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