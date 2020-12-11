Конгрессмены запросили у Трампа результаты расследования дела Навального
Глава комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгел и член комитета Майкл Маккол призвали действующего президента страны Дональда Трампа предоставить конгрессу результаты расследования инцидента с Алексеем Навальным.
Текст обращения конгрессменов опубликован на сайте комитета.
Энгел и Маккол отмечают, что официальный запрос на проведение расследования был направлен 8 сентября, 60-дневный срок на проведение проверок уже истек.
При этом в заявлении отмечается, что российские власти, в случае, если расследование подтвердит их причастность к инциденту, «должны понести полную ответственность, в том числе путем введения дополнительных санкций».
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.
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