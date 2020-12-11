Тихановская открыла «народные посольства» Белоруссии в других странах

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла участие в онлайн-церемонии открытия «народных посольств» Белоруссии в других странах, сообщается в ее Telegram-канале.

Проект запустило сообщество белорусских диаспор при поддержке Народного Антикризисного Управления, указано в сообщении.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тихановская заявила, что оппозиция Белоруссии открыта к контактам с Москвой

— Тихановская просит США провести расследование в отношении белорусских силовиков

— Жителю Минска дали два года колонии за надпись «Не забудем» на тротуаре