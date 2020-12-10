В Совфеде не нашли логики и правовых оснований в новых санкциях США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал расширение санкционного списка США против российских граждан и организаций, передает ТАСС.

По словам Косачева, в данных действиях Вашингтона нет логики, а новые санкции не имеют правовых оснований.

«Не понимаю и не принимаю ни логики, ни мотивов, ни правовых оснований. Их просто нет», — заявил сенатор.

Ранее Минфин США ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадыровы, а также лиц и компаний, которые якобы с ним связаны.

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