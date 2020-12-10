Захарова назвала резолюцию Украины по милитаризации Крыма фальшивкой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала агитационной фальшивкой резолюцию Украины по милитаризации Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

7 декабря Украина внесла на пленарном заседании Генассамблеи ООН резолюцию по проблеме якобы имеющей место милитаризации Крыма и Севастополя, документ был принят.

«Принятая резолюция целиком построена на передергивании фактов и абсолютно бездоказательных обвинениях в адрес нашей страны», -— подчеркнула представитель МИД РФ.

Она обратила внимание на то, что каких-либо консультаций по тексту не проводилось. По словам Захаровой, это произошло из-за того, что «стыдно обсуждать эту агитационную фальшивку».

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