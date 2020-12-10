Глава МИД России назвал главное событие для внешней политики страны за 15 лет

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Осознание западными странами, что Россия является самостоятельной державой, всегда ставящей на первое место свои национальные интересы, — самое главное, что произошло с российской внешней политикой за последние 15 лет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.

По его словам, этот период еще не подошел к концу.

«Пытаются все равно наши западные коллеги лишить Россию права самостоятельно определять свое будущее. Пытаются продвигать различные сценарии смены режима. Это уже почти не скрывается никем», — сказал Лавров.

Он отметил, что западные государства делают все, чтобы не позволить внешней политике России «достигать позитивных результатов», в том числе в ее ближайшем окружении.

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