Трамп попросил включить его в иск Техаса о пересмотре итогов выборов

Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал иск штата Техас с требованием о пересмотре президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим заявлением политик обратился в Верховный суд США.

В обращении глава Белого дома попросил включить его «в качестве частного лица, как кандидата на переизбрание (президентом. — «Газеты.Ru)».

Ранее власти Техаса подали иск с требованием объявить недействительными итоги выборов в четырех «колеблющихся штатах» — Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган. Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявил, что голосование прошло с нарушениями конституции. Еще 17 штатов поддержали данный иск.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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