Против сына Байдена начали расследование о его налоговых отчислениях

Сын кандидата в президенты США Джо Байдена Хантер заявил, что в отношении него инициировано расследование в штате Делавэр. Об этом сообщает CNBC.

По его словам, расследование проводят по поводу уплаченных им налоговых отчислений.

«Я очень серьезно подхожу к этому делу, но я уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение этих вопросов покажет, что я должным образом и законно вел свои дела», — уточняется в письменном заявлении Хантера Байдена.

При этом в штабе демократа отметили, что выражают сыну Байдена поддержку. Там добавили, что политик гордится своим сыном, который противостоял «наглыми личными нападками в последние месяцы», которые еще больше усилились.

Телеканал подчеркивает, что о расследовании Хантера Байдена стало известно за пять дней до заседания коллегии выборщиков, на которой, как ожидается, будет принято окончательное решение о победе Байдена или его соперника действующего президента США Дональда Трампа в гонке за место в Белом доме.

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