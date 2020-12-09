Источник заявил, что все страны ЕС поддерживают продление санкций против России

Ни одна из стран Евросоюза не выступила против продления экономических санкций против России, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Ни одна страна не указала, что санкции не должны быть продлены», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что антироссийские санкции будут обсуждаться на саммите глав государств и правительств ЕС 10-11 декабря.

Последний раз санкции продлевались в июне этого года до 31 января 2021 года.

Евросоюз ввел антироссийские санкции 31 июля 2014 года из-за событий в Крыму. С тех пор их неоднократно продлевали.

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