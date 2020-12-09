Источник заявил, что все страны ЕС поддерживают продление санкций против России
Карина Казанцева
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Ни одна из стран Евросоюза не выступила против продления экономических санкций против России, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Ни одна страна не указала, что санкции не должны быть продлены», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что антироссийские санкции будут обсуждаться на саммите глав государств и правительств ЕС 10-11 декабря.
Последний раз санкции продлевались в июне этого года до 31 января 2021 года.
Евросоюз ввел антироссийские санкции 31 июля 2014 года из-за событий в Крыму. С тех пор их неоднократно продлевали.
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