Мюнхенская конференция перенесена на неопределенный срок из-за пандемии

Мюнхенская конференция по безопасности, которая должна была состояться 19-21 февраля 2021 года, перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МКБ Вольфганга Ишингера.

«Мы продолжим работу с нашими партнерами, чтобы оперативно определить дату для МКБ-2021», — сказал Ишингер.

Он уточнил, что новая дата будет обнародована после согласования с компетентными органами ФРГ.

Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале в Мюнхене. На форуме собираются мировые лидеры, политики и эксперты для обсуждения актуальных вопросов международной политики.