Посла Молдавии в РФ отозвали в связи со скандалом с контрабандой

Посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков. Об этом заявил премьер-министр республики Ион Кику на заседании правительства в среду, 9 декабря, передает РИА «Новости».

Ранее министерство иностранных дел Молдавии сообщало, что молдавская служба информации и безопасности вместе с таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из республики на машине с номерными знаками посольства Молдавии в Россию.

Кику заявил, что Негуца, очевидно, ответственен за случившееся.