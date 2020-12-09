Администрация Байдена пересмотрит санкционную политику Минфина США

Будущая администрация кандидата в президенты США Джо Байдена намерена пересмотреть политику санкций министерства финансов страны. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что в случае победы на выборах кандидата от демократов пересмотр коснется причастных к вопросу введения санкций сотрудников, бюджета, а также уже ранее наложенных санкционных мер.

Адеуале Адейемо, которого Байден намерен назначить заместителем министра финансов, будет координировать пересмотр санкционной деятельности подразделения минфина страны.

При этом источник агентства добавляет, что значительного ослабления санкционного режима не ожидается, поскольку ряд кандидатов Байдена на высокопоставленные должности ранее объявляли о своей приверженности сохранению экономических ограничений как одного из основных инструментов давления.

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