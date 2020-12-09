Путин выразил соболезнования родным и близким маршала Шапошникова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала Евгения Шапошникова, который скончался во вторник, 8 декабря. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Шапошников посвятил свою жизнь ратному делу и служению Отечеству. А также президент назвал последнего министра обороны СССР профессионалом высочайшего класса, волевым, энергичным и принципиальным человеком.

«За годы ответственной работы, в том числе в переломное для нашей страны время, Евгений Иванович внес значимый личный вклад в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности государства», — указано в сообщении.

Шапошников родился в 1942 году, с 1959 года служил в советских Военно-воздушных силах. Занимал пост министра обороны СССР с 23 августа по 26 декабря 1991 года, в 1992 году был назначен главнокомандующим Вооруженными Силами Содружества Независимых Государств (СНГ).

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