Пушков ответил на слова советника Ельцина о виновнике распада СССР
Антон Демидов
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Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление Сергея Шахрая, бывшего советника экс-президента России Бориса Ельцина, который заявил, что Михаил Горбачев является виновником распада СССР.
«Заявление Шахрая, пытающегося снять с Ельцина и реформаторов ответственность за роспуск СССР, противоречит слишком многим фактам, чтобы его воспринимать всерьез», — написал Пушков.
Он также отметил, что эти высказывания не изменят «утвердившуюся в общественном сознании» точку зрения.
Ранее Шахрай заявил, что процесс развала Советского Союза запустил экс-лидер СССР Михаил Горбачев.
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