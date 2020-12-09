Пушков ответил на слова советника Ельцина о виновнике распада СССР

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление Сергея Шахрая, бывшего советника экс-президента России Бориса Ельцина, который заявил, что Михаил Горбачев является виновником распада СССР.

«Заявление Шахрая, пытающегося снять с Ельцина и реформаторов ответственность за роспуск СССР, противоречит слишком многим фактам, чтобы его воспринимать всерьез», — написал Пушков.

Он также отметил, что эти высказывания не изменят «утвердившуюся в общественном сознании» точку зрения.

Ранее Шахрай заявил, что процесс развала Советского Союза запустил экс-лидер СССР Михаил Горбачев.

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