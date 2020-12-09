Суд в США отклонил иск о пересмотре голосования в Пенсильвании

Верховный суд США отклонил иске с требованием пересмотреть победу кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента в штате Пенсильвания, передает РИА «Новости».

Как сообщается, суд не стал заслушивать апелляцию по делу без объяснений. Иск был подан республиканцами.

Согласно официальным данным, Байден победил в Пенсильвании и получил все 20 выборщиков от штата.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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