Юристы Трампа намерены продолжать оспаривать итоги выборов

Юристы действующего президента США Дональда Трампа не намерены прекращать попытки оспорить результаты прошедших президентских выборов, несмотря на дедлайн.

Об этом говорится в заявлении личного адвоката главы государства Рудольфа Джулиани и юридического консультанта его предвыборной кампании Дженны Эллис.

«Несмотря на то, что СМИ отчаянно пытаются объявить, что борьба окончена, мы продолжим защищать неприкосновенность выборов», – указано в заявлении.

По американским законам, 8 декабря истекает срок, данный властям штатов для завершения судебных исков и пересчета бюллетеней.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп вновь заявил, что победил на президентских выборах

— В Белом доме заявили, что Трамп мирно передаст власть Байдену

— Трамп сравнил выборы в США с голосованием в стране третьего мира