США выразили обеспокоенность ролью Турции в боевых действиях в Карабахе

США чрезвычайно обеспокоены той ролью, которую Турция сыграла в боевых действиях в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, пишет ТАСС.

«У США есть много вопросов о <...> роли Турции там. Мы чрезвычайно обеспокоены и выразили эту обеспокоенность по поводу роли Турции, обсуждения переброски иностранных боевиков, доставки оружия», — сказал Рикер.

Он подчеркнул, что США обсуждают эти вопросы на встречах с Россией и Турцией.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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