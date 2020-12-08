В Кремле оценили возможность производства «Спутника V» на Украине

Возможность производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украине зависит от решения Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков агентству РИА «Новости».

«Производство зависит от разрешения властей [Украины]», – подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук допустил возможность производства российской вакцины от коронавируса нового типа на Украине. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили о готовности сотрудничать с Киевом по вопросу организации производства.

До этого украинский минздрав заявлял, что не будет закупать или получать российские вакцины против коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— РФПИ готов производить «Спутник V» на Украине

— Медведчук допустил возможность производства российской вакцины от COVID на Украине

— На Украине сочли «несуществующей» российскую вакцину от COVID-19