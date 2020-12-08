Лавров и Чавушоглу провели телефонный разговор
Карина Казанцева
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Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, сообщил МИД РФ.
«8 декабря состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М. Чавушоглу», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Лавров выразил удовлетворение тем, что Турция освободила ранее задержанных российских журналистов НТВ.
Также политики отметили важность сотрудничества для снижения распространения коронавируса. Кроме этого, министры обсудили непризнанный Нагорный Карабах и ситуацию на Украине.
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